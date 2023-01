Gustavo Tubarão faz desabafo forte sobre saúde mental

Comediante Gustava Tubarão falou sobre seu estado mental para ajudar pessoas com o mesmo diagnóstico

O comediante Gustavo Tubarão fez um desabafo forte sobre o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline que recebeu em 2022. Ele afirmou que queria conscientizar as pessoas e ajudar quem também passa por isso

Ele afirmou que já foi diagnosticado com outros transtornos mentais e que essa nova descoberta foi decepcionante para ele.

"Eu tenho borderline. Eu sou borderline. Sei lá como é que se fala. Já postei vídeo aqui falando que tinha depressão, síndrome do pânico, depois ansiedade. E a próxima coisa vai ser o quê? Estou até com medo. Que trem é esse agora, borderline?", começou ele, que foi cotado para o BBB.

"Descobri isso ano passado, em 2022. Eu simplesmente queria sumir. Acho que é bem visível para quem acompanha meus Stories que meu semblante muda de story para story. (...) Quando eu descobri esse trem, eu seriamente pensei em tirar minha própria vida, mas pensei, só pensei e ficou só no pensamento", contou.

Após passar por uma adolescência conturbada, chegando até mesmo a ter overdose por drogas, ele conta que com 23 anos consegue controlar seus sintomas. "Agora a parte boa. Quero falar um 'trem' que vai te ajudar. Sinto sintomas até hoje, mas consigo controlar. É um 'trem' que levei 23 anos para descobrir e hoje eu tenho controle, conhecimento do meu corpo, da minha mente, da minha cabeça; do que vai me fazer bem, do que não vai, do que pode me fazer mal. E, do fundo do meu coração, sei que não é fácil, mas tenha paciência porque se eu consegui, qualquer tipo de pessoa consegue sair", explicou o rapaz.

Veja o desabafo de Gustavo Tubarão: