Grazi Massafera volta a praticar yoga e flexibilidade impressiona fãs: "Mulher elástica"

Após meses parada, a atriz Grazi Massafera voltou a praticar yoga e arrancou elogios dos seguidores ao mostrar sua elasticidade

Nesta terça-feira, 24, Grazi Massafera(40) deixou os fãs das redes sociais impressionados ao compartilhar algumas fotos e vídeos praticando yoga.

A atriz surgiu nas redes sociais usando um top e short, enquanto fazia algumas poses, e confessou aos seguidores que estava há alguns meses sem praticar a atividade, percebendo que estava se boicotando.

"Fiquei alguns meses sem praticar yoga. Algo que comprovadamente me faz um bem infinito e percebi que estava praticando o famoso boicote (quando nós privamos ou procuramos desculpas para não fazer algo que nos faz bem). Estar atenta as boicotes. Faz parte de cuidar-se. E vocês já identificaram algum?", escreveu a musa na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a elasticidade de Massafera nos comentários. "Eita, como ela arrasa", disse uma seguidora. "Grazi, só não faço igual porque eu não tenho o tapetinho", brincou outra. "Se eu faço um negócio desses, vou parar no hospital por uns dois meses pra voltar pro lugar", confessou uma admiradora. "Mulher elástica. Perfeita", falou mais uma. "Mulher, você é simplesmente demais", comentou uma fã.

Confira a publicação de Grazi Massafera praticando yoga:

Treino na praia

Na tarde da última sexta-feira, 20, a atriz Grazi Massafera compartilhou com os internautas mais um dia de treino no Rio de Janeiro. Em sua conta no Instagram, a loira compartilhou um Storie em que aparece na orla da praia ao lado de seu personal trainer Chico Salgado, exibindo toda sua boa forma e a barriguinha de dar inveja. "Teve", escreveu ela na legenda do registro.

