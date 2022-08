Grazi Massafera treina pesado e exibe corpo sarado na academia

O personal Chico Salgado compartilhou vídeos do treino de Grazi Massafera exibindo o corpaço impecável

Redação Publicado em 24/08/2022, às 15h49

Grazi Massafera (40) deixou o corpaço sarado à mostra em mais um dia de treino com o personal dos famosos, Chico Salgado. Pelas redes sociais, ele compartilhou vídeos dos exercícios da atriz e impressionou.

Nas imagens, a artista aparece fazendo musculação e mostrando os braços, costas e abdômen definidos.

"Olha a cara de brava", brincou Chico, tirando sarro da amiga. "Eu sou uma viking", rebateu Grazi.

Recentemente, Grazi Massafera treinou junto que ninguém menos que Jade Picon. As ex-BBBs viverão Débora e Chiara, mãe e filha, na novela Travessia, nova trama das nove na Globo. Nas imagens, as artistas exibiram os corpaços durante os exercícios com Chico Salgado.

GRAZI MASSAFERA DEIXA ROUPÃO ABERTO E WEB BABA

Mais uma vez, a atriz Grazi Massafera (40) deixou os fãs boquiabertos com uma nova sessão de fotos! Ousada, a modelo compartilhou uma sequência bastante reveladora enquanto se preparava para mais um dia de compromissos e roubou toda a atenção para ela.

