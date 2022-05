Grazi Massafera esbanja flexibilidade ao surgir praticando web: ''Maravilhosa!''

Grazi Massafera mostrou toda sua flexibilidade ao surgir praticando yoga em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 18h09

Nesta quinta-feira, 12, Grazi Massafera (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de sua prática de yoga diária.

A atriz publicou um clique arrasador onde ela aparece fazendo um exercício complicado de equilíbrio e elasticidade, enquanto esbanjava sua flexibilidade, usando um look de ginástica estiloso que mostrava as curvas esculturais do seu corpo.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Respira".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Inspiração pura!", falou outro. "Que postura!", escreveu um terceiro.

Muito estilo!

Recentemente, Grazi chamou atenção da web ao esbanjar boa forma ao usar top e shorts em clique em frente ao espelho.

"4.0 chegando e eu tô me achando rs!", brincou ela na legenda do post em questão.

Confira o clique de Grazi Massafera esbanjando flexibilidade enquanto pratica yoga: