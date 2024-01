Grávida, esposa de Juliano Cazarré mostra rotina de treinos com barrigão

À espera do sexto filho com o ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou sua rotina na academia durante a gestação

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré iniciou a manhã de quarta-feira, 31, cuidando da saúde e bem estar. Através das redes sociais, ela, que está grávida do sexto filho do casal, mostrou um pouco como tem sido sua rotina na academia durante a gestação.

Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto logo após realizar seu treino do dia. Para a ocasião, Leticia escolheu um look confortável: um top e bermuda legging na cor preta. Ela se clicou em frente a um espelho e mostrou o barrigão.

"Dia sim, dia não, se Deus quiser até o final", escreveu a esposa do artista na imagem, contando que realiza exercícios na academia em dias alternados. Recentemente, Leticia Cazarré encantou os internautas ao publicar novos registros de sua atual gestação.

A influenciadora digital posou em seu closet e destacou o quanto a barriga já cresceu. Leticia deverá dar à luz em breve, no início do mês de março de 2024. O novo herdeiro do casal é um menino e se chamará Estêvão.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e a esposa já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

Confira a publicação:

Mulher de Juliano Cazarré mostra detalhes do quarto do sexto filho

Letícia Cazarré, que está grávida do sexto filho com o ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao mostrar os detalhes do quarto do menino, todo em tons de azul.

"Finalmente posso compartilhar com vocês um pedacinho desse sonho de quarto que estamos projetando para o Estêvão! Nossa super arquiteta Ju Mancini teve muita sensibilidade para entender todas as nossas referências, nosso estilo de vida, a educação que priorizamos para os nossos filhos, as particulares da nossa família, e preparou este quartinho com um carinho tão grande que nós não precisamos mudar nada, simplesmente aprovamos de primeira!...", contou a mamãe.

"Ainda temos muito trabalho (e pouco tempo!) pela frente, mas com essas imagens quase dá pra “tocar” no quartinho! Muito empolgante! Obrigada, Ju, pela dedicação que você tem colocado no nosso projeto. A chegada do Estêvão sem dúvidas vai ser muito mais doce por causa da sua entrega", finalizou.