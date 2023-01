Gracyanne confessa desmotivação para treinar: “Não estou tendo resultado”

Gracyanne abriu o coração com seus seguidores e contou como lida com a falta de motivação na academia

Não está fácil pra ninguém! Nem para a musa fitness, Gracyanne Barbosa (39), que desabafou com seus seguidores na noite de domingo, 29, sobre sua motivação para ir a academia. Em seus stories, a morena foi perguntada por um fã sobre como manter o ânimo para os treinos e a resposta veio por meio de uma confissão inesperada da modelo.

“De onde vem tanta motivação para treinar? Às vezes não tenho ânimo!!! Te admiro por isso”, indagou a seguidora. Gracyanne mostrou que é ‘gente como a gente’ e falou que também se sente desmotivada: “Gente, eu não tenho essa motivação toda, não. Tem vários dias que tenho zero motivação. Eu falo: cara, pra quê? Estou indo e não estou tendo resultado ou não estou tendo o resultado que desejo”, a modelo fisiculturista desabafou.

Mas Gracyanne também revelou qual é o seu segredo para não deixar o desânimo vencer a intensa rotina de treinos: "A gente não vai ter motivação todos os dias. O que depende da gente, que a gente vai ter todo dia é a disciplina, foco, além do objetivo.” e continuou: “Não só para treinar, mas para comprar casa, abrir um negócio, viajar, comprar algo. Vai atrás. Se dedica, estuda, trabalha para aquilo que você vai conseguir, e resiliência”, aconselhou para suas seguidoras.

A esposa do cantor Belo (48) finalizou sua dose de inspiração com uma frase: “Impossível ter motivação todos os dias, mas DISCIPLINA você consegue, se quiser mesmo algo, vá em busca”, legendou o vídeo.

Gracyanne Barbosa aposta em look decotado para show de Belo

Decote no limite! Gracyanne Barbosa prestigiou o novo show do marido, o cantor Belo, com um look ousado na noite de quinta-feira, 27. A modelo elegeu um look elegante e sóbrio com calça e blazer, em tons de rosa claro que realçaram seu bronzeado, mas deu um toque especial de sensualidade combinando um decote ousado para valorizar o colo.