Gracyanne Barbosa revela o que faz para comer 1.200 ovos por mês

Gracyanne Barbosa choca ao confirmar a quantidade enorme de ovos que come por mês e revela como isso é possível

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao confirmar qual é a quantidade enorme de ovos que come por mês em sua alimentação saudável. Ela revelou que ingere cerca 1.200 ovos por mês, sendo que são 40 por dia. "Eu disse que como 40 [ovos por] dia, alguém fez a conta e deu isso. Falei 'nossa, muito mesmo", disse ela ao podcast PodDelas. Porém, ela tem um truque.

A esposa do cantor Belo contou que consome apenas a clara da maioria dos ovos e come poucas gemas. "É verdade, mas como só a clara, como poucas gemas. Omelete de clara, clara cozida, só cozido... Aí quando fazer alguma coisa diferente, faço uma omelete. Meu paladar ficou tão adaptado que eu não sinto falta e eu realmente gosto", disse ela.

Inclusivos, o ovo é o alimento que está há mais tempo em seu cardápio. "Já enjoei de outras coisas, tive a fase que comi muito atum, que era prático. Já tive a fase da tilápia, do frango. Todas as outras coisas eu enjoei, mas o ovo nunca enjoei, porque ovo é muito prático e a digestão, pelo menos no corpo, é muito rápida, tranquila, não fico inchada nem com gases, me sentindo mal", afirmou.

Por fim, ela disse: "Quando estou viajando, vou experimentar comida de tal país, eu não penso de perder meu corpo, mas, chega na hora, eu não consigo, meu paladar rejeita. E eu peço um ovinho cozido em qualquer lugar que eu vou".

Gracyanne Barbosa revela situação inusitada

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu após receber críticas por comer sua marmita em qualquer lugar. Para manter a boa forma, ela não sai de casa sem os alimentos que vai consumir ao longo do dia para não sair da dieta. Com isso, ela decidiu comer sua marmita do dia em um elevador e foi alvo de olhares tortos.

Nas redes sociais, ela rebateu a energia dos olhares das pessoas para sua marmita com ovos. “O pior é a cara das pessoas me olhando. ‘O que essa mulher está fazendo?’. Mas se você compra um pão de queijo, não sai comendo com cafezinho? Por que não posso comer minha marmita? Eu, hein”, disse ela nos stories do Instagram.

A beldade ainda mostrou outra marmita que fez parte de seu dia, que também tinha vários ovos.