Gracyanne Barbosa mostra refeição da virada do ano: "Feliz 2023"

Gracyanne Barbosa compartilhou sua marmita do dia com oito unidades de clara e gema

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) é tão focada que não deixa de comer seus rotineiros ovos nem no último dia do ano.

Nas redes sociais, ela compartilhou sua marmita com oito unidades de clara e gema. "Feliz 2023", disse ela, que horas antes passou na academia para malhar pela última vez em 2022.

Gracyanne já contou aos fãs, em outras ocasiões, que ovos são parte fundamental de sua dieta e tomam conta de sua geladeira - ela come até 40 por dia.

Ela acorda cedo para se exercitar e já começa o dia comendo ovos cozidos, uma banana e também bebe whey. Na hora do almoço, ela come mais alguns ovos, legumes e arroz.

De lanche da tarde, novamente ovos cozidos mas inclui purê de batata doce. O pré-treino da noite é composto pelos mesmos alimentos. À noite, ela come um prato de salada e frango grelhado.

Jojo Todynho rebate críticas e diz se achar tão gostosa quanto Gracyanne Barbosa

A funkeira Jojo Todynho (25) participou do podcast C/alma, apresentado por Mariana Goldfarb (32), e falou sobre autoestima e críticas que recebe por seu peso.

“O que me frustra é [a crítica] partir do sexo feminino, igual quando falam ‘Jojo tem tanto dinheiro e não faz bariátrica’. Há tempo para tudo nessa vida. Este não é momento“, iniciou ela.

A cantora falou que se sente bem como é e que não se rebaixa em relação a outras mulheres que acha bonita, como Gracyanne Barbosa.

“Eu tenho dinheiro, mas eu vou embora e tudo isso vai ficar. Não existe só mulher que veste 36 e 38. Parem com isso. Quando estou do lado da Gracyanne, minha musa, me sinto tão gostosa quanto ela. Sou fã e admiro. Se não tiver união, a gente vai sofrer até ganhar um pouco a mais e a sociedade entender que ele nos deve respeito”, disse ela.