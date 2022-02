Graciele Lacerda fala sobre rotina de alimentação: "Jejuar não é passar fome''

Adepta ao famoso jejum intermitente, Graciele Lacerda deu detalhes sobre sua rotina de alimentação

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, Graciele Lacerda (42) faz sucesso ao dividir sua rotina de alimentação.

Devido o entusiamo dos fãs, a influenciadora digital criou um programa alimentar chamado 'Eduque Seu Peso', em ao lado de profissionais competentes, a musa fitness segue cronogramas saudáveis durante 30 dias e vive essa experiência junto aos participantes.

Além de praticar exercícios físicos há 26 anos, Graciele também é adepta ao famoso jejum intermitente. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela deu detalhes sobre a prática. "Conheci o jejum intermitente por trabalhar essa estratégia com a nutricionista responsável pela parte alimentar do meu programa de emagrecimento, o Eduque Seu Peso. A partir do momento que comecei a entender que jejum não é simplesmente ficar horas sem comer e sim ter uma alimentação baseada em comida de verdade e nutrientes, o jejum intermitente passou a fazer parte da minha rotina de forma prazerosa e muito natural", explicou.

E acrescentou: "E assim como a nutricionista sempre me orientou, e a todos que fazem o meu programa, quando nosso corpo está nutrido os sinais de fome vão acontecer em intervalos maiores entre uma refeição e outra, então o jejum passa acontecer de uma forma muito natural."

Alimentação saudável

A noiva de Zezé Di Camargo (59) também falou sobre o jejum intermitente ser um método polêmico e garantiu que a chave para se manter saudável é saber escolher bons alimentos.

"Hoje a minha alimentação é muito mais prática, não sou dependente de comer o tempo todo, consigo focar mais nos meus compromissos, do que na comida. Em todo lugar que vou encontro opções de bons alimentos que posso comer. A base da minha alimentação são proteínas, vegetais, legumes, lácteos e frutas com pouco açúcar", relatou.

Graciele revelou que há vários tipos de jejum. "Existem vários tipos de jejum, mas a maneira que eu achei mais fácil de começar foi pulando o café da manhã. Mas, vale ressaltar que tão importante quanto as horas sem comer, é saber o tipo de alimento que comemos antes e pós jejum. Por isso que se feito da maneira correta, com orientação de um profissional que entenda do assunto, ele só traz benefícios para nossa saúde."

A musa fitness ainda contou que se sente muito mais disposta. "Desde que comecei eu sinto que tenho mais disposição, tenho mais força para treinar e minha vontade de comer doces diminuiu muito", revelou ela, que deixou um conselho. "Muito diferente do que as pessoas pensam, jejuar não é passar fome, pelo contrário, é prazeroso e você se conecta muito mais com o seu corpo e passa a entender o que é fome e o que é vontade de comer, e quando você fornece o alimento correto, o corpo funciona de uma forma muito melhor. O que eu sempre recomendo é que não façam jejum sem a orientação profissional que domine o assunto", finalizou.