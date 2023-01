GKay remove preenchimento labial e fala sobre resultado: “Estranho”

Gessica Kayane, a GKay, usou as redes sociais para mostrar o resultado da remoção: “Tirei minha boca”. Confira antes e depois!

Uma nova mulher! Gessica Kayane (30), a Gkay, surpreendeu seus seguidores na tarde desta quinta-feira, 12. Em seus stories, a influenciadora contou uma novidade: a remoção de seu preenchimento labial. E o anúncio teve direito a fotos de antes e depois: “Tirei minha boca”, brincou Gkay na legenda.

Com os lábios mais naturais em um clique sem maquiagem, a influencer parece feliz com o resultado de sua escolha, mas fez questão de relatar a adaptação. “Me acostumando ainda” e complementou: “Tô testando vários ângulos ainda, vocês gostaram?! É estranho inicialmente“, declarou a morena em um sequência de stories.

Anteriormente, GKay já foi alvo de polêmicas por conta dos procedimentos, e só no último ano, ela teria passado por mais de 10 intervenções, totalizando o valor de R$30 mil em gastos estéticos. Em resposta às críticas, a morena deixou bem claro que não se arrepende: “Mas a galera sempre coloca uma coisa muito grande na plástica que eu não sei de onde as pessoas tiram. Eu não coloco essa coisa toda em cima, sabe? Tinha vontade de fazer, fui lá e fiz, e fim”, declarou a morena, que antes exibia os lábios carnudos em selfies no Insta.

Gkay faz mais de dez procedimentos estéticos em um ano:

A estrela da ‘Farofa’, festa anual promovida por Gessica Kayane, a GKay, chamou atenção dos fãs em dezembro do ano passado, por conta das diversas alterações na aparência, realizadas em apenas um ano, totalizando mais de 10 procedimentos estéticos.

Entre as regiões corporais modificadas, a humorista já revelou que fez lipo HD, lipo LAD e mastopexia com prótese colocada. Já entre as modificações faciais, Gkay é adepta de preenchimentos na mandíbula e nas maçãs do rosto, além dos lábios, que foram removidos. Botox, fios de sustentação para efeito “foxy eyes” e bioestimuladores também são recursos utilizados por GKay.