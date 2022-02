Gisele Bündchen exibe aula de defesa pessoal: ''Me sinto mais forte, mais confiante e empoderada''

A super modelo Gisele Bündchen publicou um vídeo mostrando a sua aula de defesa pessoal

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h18

Nesta quarta-feira, 23, Gisele Bündchen (41) compartilhou nas suas redes sociais um vídeo mostrando a sua aula de defesa pessoal.

Nas imagens, a super modelo aparece aplicando socos, chutes e golpes no professor.

Ainda na publicação, a loira comentou sobre as aulas: "Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada", disse.

E ainda falou da importância de saber se defender: "É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. Obrigada Valente brothers por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!", concluiu.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios: "Que isso mas ela faz tudo não sobrou nada pra gente", brincou Fernanda Gentil; "Definição de Mulher Maravilha!", "A pessoa é linda até durante a luta", declarou os internautas.

CONFIRA O VÍDEO DE GISELE BÜNDCHEN