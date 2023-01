Giovanna Ewbank conta como despista Bruno Gagliasso de fazer amor

A apresentadora do podcast 'Quem pode, pod', Giovanna Ewbank, confessou segredo sobre casamento

A apresentadora Giovanna Ewbankdeixou escapar que tem um plano para não fazer amor com o marido, Bruno Gagliasso, em seu podcast 'Quem pode, Pod'.

Conversando com a convidada Mônica Martelli, a loira relembrou um momento específico do filme protagonizado por ela e Paulo Gustavo.

"Tem uma cena no filme Minha Vida em Marte que é a cena que você leva sua filha para cama... Aí ela [a personagem] fica naquele desespero, eu vou ter que transar, vou ter que transar, aí ela vai no quarto da filha, e fala: 'filhinha, vem dormir com a mamãe, vem'. Aí o marido chega, e você fala: 'ela quis vir dormir aqui, está com saudades da mamãe'", comentou, dizendo que ela e Bruno acharam essa a cena mais engraçada.

Fernanda Paes Leme, também apresentadora do podcast, então questionou a amiga se ela aplicava essa técnica. Sem pensar duas vezes, ela afirmou: "todos os dias".

Mônica, então, falou sobre a idealização do que é o romance. "Há uma cobrança sexual do casamento. O amor romântico enfia na nossa cabeça que a gente tem que está sempre sexy, sempre sempre sensual, sempre transando, e ninguém fala do massacre da rotina, dos problemas, das crises e das angústias que a gente tem".

Em seguida, elas questionaram dizendo que Camila Pitanga e Debora Secco disseram no programa que transavam todos os dias. Depois, chegaram a conclusão que a frequência tem a ver com Pitanga namorar ainda e que Secco "tem que ser estudada".

