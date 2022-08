Gabi Brandt surge aos prantos e diz: “Simplesmente sumiu”

Gabi Brandt aparece chorando e conta que sua avó passou por cura relâmpago de doença séria

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 15h34

Nesta sexta-feira, 26, Gabi Brandt (26) surgiu aos prantos nos Stories de seu Instagram. Ela contou que aconteceu algo chocante com sua família: sua avó, que enfrentava um câncer no pulmão, viu o tumor desaparecer.

Aos prantos, a influenciadora fez um desabafo para seus seguidores, dizendo que ninguém da família sabia que a avó estava lutando contra o câncer, visto que ela apenas revelou o diagnóstico após ir ao hospital para tratar de seu pé quebrado.

Em julho, a avó de Gabi teria se machucado durante o aniversário do neto, e, durante a triagem do pronto-socorro, disse ao médico que estava lutando pela sua vida. "No aniversário do Davi, minha avó quebrou o pé. Na hora de fazer a triagem, a médica perguntou se ela tinha alguma doença e ela respondeu que tinha câncer de pulmão. Eu não sabia, ela não ia contar pra gente. A minha avó é a minha vida, essa velha é tudo. Eu fiquei mal e isso tá tirando a minha paz", disse Gabi, chorando em seus Stories.

Ainda, a influenciadora corrigiu, dizendo que a idosa iria contar para a família, mas não queria estragar o aniversário de Davi com a notícia. "Eu fiz de tudo pra ela vir pro Rio de Janeiro, pra morar comigo, pra fazer o tratamento aqui, mas ela não quis. Porque falou que o plano dela cobria lá. Minha avó é cabeça dura, daí não quis de jeito nenhum", continuou.

A avó dela não poderia operar, devido ao tamanho do tumor. Mas não precisou, pois algo impressionante aconteceu. Depois de poucas sessões de radioterapia, o câncer simplesmente desapareceu.

"Eles falaram pra ela tentar fazer radioterapia pra ver se diminuía o dano pra ela conseguir operar. Aí ela fez e hoje eu acordei com uma ligação dela dizendo que simplesmente o câncer sumiu. Ela não vai ter que operar, o negócio sumiu, desapareceu", disse, chorando muito.

Gabi Brandt impressiona em festa para Davi

Gabi Brandt impressionou seus seguidores com os detalhes da festa temática de três anos realizada para Davi, seu filho mais velho.

Em seu Instagram, a musa publicou um vídeo de aproximadamente 1 minuto mostrando a decoração de dinossauros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!