Flávia Viana esbanja boa forma ao surgir praticando beach tennis: ''Surra de beleza''

Flávia Viana deixou seus fãs babando ao esbanjar um corpão durante trino de beach tennis

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h57

Nesta terça-feira, 22, Flávia Viana (38) decidiu aproveitar a sua manhã para praticar um esporte que ela ama, o beach tennis.

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece toda sorridente praticando o esporte, enquanto usava uma regata laranja e roxa estilosa, esbanjando toda sua boa forma.

Ela ainda apostou em um penteado diferente, com o cabelo preso com maria chiquinhas cheia de elásticos, combinando com um ósculos de sol com lentes espelhadas.

Na legenda, ela falou com carinho sobre a prática do esporte: "Sorriso de quem começou o dia fazendo o que ama! Se exercitando! Pega essa sequência linda! Agora me conta, qual seu esporte favorito? O Que te faz feliz?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Sorrisão mais lindo!", disse um. "Que princesa!", falou outro. "Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Flávia Viana anuncia saída do TV Fama!

Recentemente, Flávia anunciou a saída do TV Fama e explicou o motivo: "Vivendo essa história há quase um ano com a família do TV Fama, ao vivo, fazendo o que eu amo e ao lado de quem eu amo, Marcelo Zangrandi. Venho através desta mensagem comunicar minha saída do Tv Fama para assumir novos projetos", disse ela.

A loira ainda agradeceu pelo tempo que ficou a frente do programa da RedeTV!: "Agradeço a Rede TV pelo carinho e profissionalismo, e por manterem suas portas abertas para mim para um futuro retorno. Continuaremos com uma ótima relação. Em breve estaremos juntos novamente.", finalizou ela.

Confira os cliques de Flávia Viana praticando beach tennis: