Filho de Faustão fala sobre nova operação do pai: "Estamos tranquilos"

João Silva, filho de Faustão, fala pela primeira vez sobre a nova operação do pai, que realizou uma embolização após transplante de rim

João Silva, filho do apresentador Faustão, falou pela primeira vez sobre o novo procedimento cirúrgico realizado pelo pai. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, durante premiação no Rio de Janeiro, o herdeiro afirmou que sua família estava esperançosa com a saúde de Fausto, que foi submetido a uma embolização.

Na conversa, o apresentador explicou o motivo da cirurgia, realizada após atrasos na recuperação de Faustão de seu transplante de rim. "No caso do procedimento que ele fez ontem foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra", afirmou João.

Ele ainda afirmou que sua família está positiva com a boa recuperação do apresentador. "Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos", disse o herdeiro.

Entenda o novo procedimento de Faustão

Nesta quinta-feira, 14, foi revelado que Fausto Silva foi submetido a uma embolização. O procedimento cirúrgico foi realizado devido a um atraso na sua recuperação de um transplante de rim, uma vez que o seu órgão ainda não está funcionando.

Segundo boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, "o processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas". A embolização se trata de um procedimento onde o fornecimento de sangue é interrompido propositalmente em uma parte do corpo. Na cirurgia, é introduzido um pequeno cateter em um vaso sanguíneo, para conseguir alcançar o ponto exato e desejado para a operação. Isso permite uma oclusão do vaso lesionado, que pode estar atrapalhando na recuperação do paciente.

A nota ainda afirma que o implante renal foi bem-sucedido, mas que o Faustão ainda aguardo pelo início do funcionamento do órgão. O transplante foi feito após o agravamento de uma doença renal crônica. Anteriormente, em agosto de 2023, o apresentador passou por um transplante de coração, que não apresentou problemas em sua recuperação.