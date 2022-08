Filha caçula de Juliano Cazarré passa por cirurgia de emergência

Juliano Cazarré revela que a filha caçula, Maria Guilhermina, passou por nova cirurgia: 'Peço humildemente as orações de todos'

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 12h50

O ator Juliano Cazarré revelou que a filha caçula, Maria Guilhermina, precisou passar por uma nova cirurgia no hospital. A menina estava internada na UTI Neonatal quando teve uma intercorrência e precisou ser operada. Neste domingo, 14, ele contou que a herdeira está bem e se recuperando.

Juliano contou sobre a cirurgia de emergência da caçula ao contar que os planos para o Dia dos Pais mudaram. "Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o dia dos pais e o aniversário do Inácio, que é hoje. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada", disse ele.

Então, o artista contou que a filha caçula está se recuperando e pediu as orações dos fãs. "A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, mas os primeiros exames são bastante positivos. Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Leticia sigamos com força e serenidade para lutar por ela. Obrigado. Deus retribua tanta caridade de vocês conosco. Um feliz dia dos pais a todos!!! Um Santo Domingo", contou.

Na foto, Juliano Cazarré posou com a esposa, Leticia Cazarré, e os quatro filhos mais velhos, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.