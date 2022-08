Fernanda Souza surge aplicando reiki no estúdio de 'Iron Chef Brasil'

Atriz Fernanda Souza celebra Dia Internacional do Reiki e revela que aplicou a técnica no estúdio de 'Iron Chef Brasil' e na colega de trabalho

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 10h43

A atriz Fernanda Souza (38) usou as redes sociais na segunda-feira, 15, para celebrar o Dia Internacional do Reiki!

A artista, que utiliza a terapia alternativa que ajuda no alinhamento dos chakras, os pontos de energia do nosso corpo, foi flagrada aplicando a técnica no palco do programa Iron Chef Brasil durante os bastidores de gravações da produção da Netflix. Quem aplica reiki, passa energias positivas por meio das mãos para pessoas ou ambientes.

Em seu feed no Instagram, a famosa ressaltou a importância do reiki para manter o bem-estar físico e mental e falou sobre o quanto é apaixonada pela técnica criada no Japão.

"Hoje é dia Internacional do Reiki e eu não poderia deixar de postar essas fotos porque eu sou muito muito muito apaixonada por essa ferramenta e amo divulgar essa técnica! Esse foi o primeiro dia de gravação de Iron Chef Brasil e recebi essas fotos de duas pessoas da equipe que me “flagraram” reikiando o estúdio!", começou escrevendo.

"E fiz isso todos os dias de gravação! Além de reikar tb minha companheira de apresentação @andressacabral.etc!!! Quanto mais eu estudo sobre energia, mais fascinada eu fico! Quanto mais reiki eu aplico em mim, ou em alguém, mais honrada eu fico em ser reikiana!", contou ainda.

Ao finalizar, Fernanda agradeceu Mikao Usui pela técnica desenvolvida: "Sr. Mikao Usui, serei grata em todas as minhas vidas por essa ferramenta tão potente que o senhor canalizou e que eu uso todos os dias! E quem não conhece reiki, Pesquise! Quem nunca fez uma sessão, faça! Ele é tão respeitado que o SUS também, usa o reiki como prática integrativa… E quem ama Reiki, pode deixar seu comentário!".

Fernanda Souza comemora Dia Internacional do Reiki:

Fernanda Souza surge nos bastidores de novo reality show

Recentemente, Fernanda Souza postou fotos nos bastidores da gravação do reality Iron Chef Brasil, da Netflix. Ela compartilhou imagens ao lado da apresentadora Andressa Cabral enquanto esperavam para gravar. Fernanda apareceu com um sorrisão no rosto ao usar batom vermelho. “Duas apresentadoras, bem das animadas, passando para dizer que faltam seis dias para a estreia de Iron Chef Brasil. Vamos time!”, disse ela na legenda. O reality show marca o retorno de Fernanda Souza ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe das telinhas.

