Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert fazem yoga juntos e encantam: ''Inspiração''

Os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert aproveitaram a manhã fazendo exercício juntos

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 12h11

A manhã desta sexta-feira, 12, começou com muita parceria na casa de Fernanda Lima (44) e Rodrigo Hilbert (42). O casal esbanjou sintonia e boa forma ao fazerem aula de yoga juntos e arrancaram elogios dos seguidores.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo do exercício e inspirou os fãs. "Alimentando nossas células por motivo de mais lucidez #bemjuntinhos", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os admiradores falaram sobre a sintonia dos pombinhos. "Paz total", "Casal lindo e do bem", "Oxigenando o corpo e a mente", disseram eles.

Recentemente, Fernanda Lima foi clicada pelo marido, Rodrigo Hilbert, em momentos relax, em que aparece meditando e deitada na areia da praia.

RODRIGO HILBERT COMPARTILHA CLIQUE RARO DOS FILHOS

Rodrigo Hilbert lamentou a saudade da família durante as gravações do programa Tempero de Família. O apresentador compartilhou fotos inéditas e encantou os seguidores. O artista exibiu imagens raros com os filhos gêmeos, João (14) e Francisco (14), e da esposa Fernanda Lima.

