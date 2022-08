Fazendo show sentado, Belo mostra sua recuperação: ''Fortes dores''

Cantor Belo compartilhou vídeo fazendo fisioterapia e falou sobre problemas físicos que vem enfrentando

18/08/2022

Nos últimos shows, o cantor Belo (48) vem se apresentando sentado devido a um problema físico. Em sua rede social, nesta quinta-feira, 18, ele falou mais sobre as dores que vem enfrentando e o que está fazendo para se recuperar.

Em um vídeo fazendo fisioterapia em casa, o esposo de Gracyanne Barbosa (38) apareceu andando lentamente e recebendo tratamento na região das pernas.

"Quem me acompanha sabe que meus últimos shows têm sido sentado, eu estava sentido fortes dores no ciático, e quem já sentiu essa dor sabe como é", desabafou sobre a situação.



"Quero agradecer aos meus fãs e admiradores do meu trabalho por toda preocupação e mensagens. Quero agradecer também o @ramontravassosfisio que tem me acompanhado e me ajudado com tratamentos", disse ele sobre o apoio que vem recebido.

Nos comentários da publicação, os internautas desejaram sua melhora. "Fica bom logo", escreveram. "Melhoras", falaram outros.

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa explicou o motivo de Belo estar se apresentando sentado e se mostrou emocionada ao falar sobre o problema do amado.

