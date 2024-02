Faustão fala pela primeira vez após transplante de rim

Faustão já está no quarto e fala sobre sua recuperação após transplante de rim, diz o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está em fase de recuperação após passar por um transplante de rim. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez sobre a nova fase em sua vida.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, o comunicador já saiu da UTI e está em um quarto do local. Inclusive, ele comentou sobre o novo procedimento.

“Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo”, afirmou ele ao colunista.

Faustão passou pelo novo transplante apenas seis meses após fazer o transplante de coração - procedimento que aconteceu em agosto de 2023. Agora, ele precisou fazer a nova cirurgia por causa de uma doença renal crônica, que se agravou.

O boletim médico sobre o transplante de rim foi divulgado no início da tarde desta terça-feira, 27. "O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", informaram.

A recuperação de Faustão depois do primeiro transplante

Faustão passou pelo transplante cardíaco em 27 de agosto de 2023. Ele ficou internado por algumas semanas e seguiu com a recuperação em casa. Durante este período, ele fez poucas aparições. Ele chegou a gravar alguns vídeos para as redes e deu poucas entrevistas para a TV.

A família informou que ele estava bem e se recuperava dentro do previsto, mas precisava de tempo para voltar à rotina de antes. Ele fez sessões de fisioterapia por cerca de três meses.

Na época, a imprensa descobriu que o doador do coração para Faustão foi o jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, que morreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).