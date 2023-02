Fátima Bernardes registra aula de ioga aéreo e relata dificuldade; saiba o que é!

Apresentadora Fátima Bernardes está fazendo uma modalidade diferente da ioga tradicional

A jornalista Fátima Bernardes está se aventurando em uma nova modalidade da ioga, o ioga air ou aéreo. A prática é baseada em se pendurar em tecidos vindos do teto, aprendendo diversas posições e trabalhando a força.

A apresentadora do reality musical 'The Voice Brasil' confessou que tem tido dificuldade com o exercício. "Não está sendo fácil, mas está sendo bom. Hoje fiz minha quarta aula de ioga air. E alguma coisinha já avançou", começou a contar na legenda de fotos publicadas no Instagram.

Ela explicou o que a fez continuar o esporte, apesar da dificuldade. "E o melhor: depois de enfrentar a aula, sim para mim ainda é um enfrentamento, saio muito melhor. Pensei em desistir, mas foquei na sensação do pós-aula para continuar", escreveu.

Fátima ainda pediu um consolo para os seguidores, perguntando sobre as vivências deles. "Vc já se sentiu assim e seguiu em frente? Me conta", pediu. Além de os admiradores dela contarem histórias diferentes, muitos falaram que praticam o mesmo exercício e compartilham da dificuldade durante e prazer no final da aula.

Confira foto de Fátima Bernardes: