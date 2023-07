Fat Joe perde 90 quilos e revela o que o motivou a emagrecer

Rapper Fat Joe já chegou a pesar 210 quilos, mas motivo triste fez com que resolvesse mudar

Com 52 anos de idade, o rapper Fat Joe revelou recentemente durante uma entrevista ao Men’s Health alguns detalhes sobre sua perda de peso. O cantor aproveitou para revelar o motivo que fez com que ele emagrecesse aproximadamente 90 quilos.

Joseph Antonio Cartagena, mais conhecido como Fat Joe, contou que caiu em uma depressão profunda após a morte de seu melhor amigo, Big Pun, que faleceu de forma inesperada no ano de 2000, após uma luta que travava contra um problema cardíaco.

“Fui ao funeral dele e me senti como Ebenezer Scrooge. Tipo, eu me vi. E eu estou olhando para sua filhinha. Ela tinha a mesma idade da minha filha. Eu disse: 'Você precisa perder peso; senão você vai acabar aqui'”, contou o cantor. Com depressão, Joseph começou a abusar do uso de álcool e acabou ganhando muito peso.

Durante o ápice de sua pesagem, o cantor chegou a estar com aproximadamente 210 quilos. A doença acabou o mantendo para baixo até o ano de 2002, quando Fat Joe fez sua primeira tentativa de entrar em forma. Tentando tudo sem fazer cirurgia, ele até mesmo correu em esteiras usando um traje de plástico e fez mudanças mal sucedidas em suas dietas. O rapper foi diagnosticado com diabetes aos 12 anos de idade e começou a notar mudanças quando aprendeu mais sobre a ciência da alimentação.

“Seu corpo é apenas um computador. Ele lê coisas que você come de maneiras diferentes. Meus pais, graças a Deus ainda estão aqui, é a maior bênção. Mas ainda consomem muita gordura, ainda bebem o leite com a tampa vermelha”, completou o cantor, falando sobre o leite integral. “Embora eu tenha me preocupado com a saúde em outro nível, não faria sentido mudar isso. Agora é a minha marca. É o que eu construí”, finalizou o artista, que agora se auto denominou como Slim Joe (o Joe magro).