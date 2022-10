Famosos se pronunciam após a notícia sobre a saúde de Susana Naspolini

Repórter da Globo, Susana Naspolini está em estado grave no hospital e os famosos deixam recados carinhosos para a filha dela

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h05

A filha da repórter Susana Naspolini, Julia, comoveu os fãs e amigos da mãe ao aparecer chorando nas redes sociais. A jovem comunicou que a mãe está em estado grave no hospital durante o tratamento contra o câncer. Ela pediu orações e contou com o apoio de amigos famosos da mãe. Várias celebridades deixaram recados carinhosos para torcer pela saúde da repórter da Globo.

Mariana Gross disse: “Julinha, amor, conte comigo. Rezando, rezando e rezando por sua mãe, nossa amada Susana”. Maria Beltrão comentou: “Rezando, Julinha, queridíssima, com muita fé e confiança e com muito amor por você e por sua mãe. Amo vocês demais”.

Beth Goulart comentou: "Júlia minha querida sua mãe está em minhas orações. Vamos fazer uma corrente pedindo muita força para ela e para você também , para que ela possa superar este momento difícil. Para Deus nada é impossível , vamos crer em sua cura mas só ele sabe o que é melhor para ela . Conte comigo sempre minha querida, com minhas orações e meu amor".

Ana Paula Araújo também comentou: “Julinha, a corrente de oração está enorme, do tamanho do coração da sua mãe. Amo vocês". Juliana Paiva escreveu: “Estou aqui na corrente de orações vibrando cura pra sua mãe! Deus no comando de tudo! Luz de cura, querida!". Cacau Protásio disse: “Júlia! Estamos rezando! Deus abençoe muito você, e traga a cura pra sua mãe linda". E, Sabrina Sato comentou: "Julia… rezando agora. E vamos rezar muito. Pra Deus tudo é possível! Muito amor".