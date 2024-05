Fabiana Justus faz exames e investiga problema pós-transplante: "Desregulou"

Em suas redes sociais, Fabiana Justus atualiza seu estado de saúde e faz exames para investigar um problema pós-transplante de medula óssea; veja!

Em intensa batalha contra a leucemia, a influenciadora digital Fabiana Justus atualizou seu estado de saúde para seus seguidores. Nesta segunda-feira, 13, a filha de Roberto Justus contou que foi fazer novos exames para investigar um problema de saúde pós-transplante de medula óssea.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa despreocupou seus fãs e explicou o motivo por sempre estar fazendo exames e checando sua saúde. "Passei a manhã fazendo exames e não tem nada a ver com a leucemia. São exames pra uma outra coisa, não é nada grave, mas precisa acompanhar. Eu faço muitos exames, sou transplantada. Então tem muitos exames, principalmente neste começo", iniciou.

Fabiana ainda disse que teve um pequeno problema de saúde por conta de seu tratamento contra o câncer, mas que não era uma questão alarmante. "Esses exames que fiz hoje são especificamente para outra questão que precisa de acompanhamento e que desregulou por causa do tratamento", contou ela, que ainda detalhou como é sua rotina semanal nessa batalha contra a leucemia.

"Faço um acompanhamento semanal, duas vezes por semana. Vou na terça e na sexta no hospital para ver como estão as coisas pós-transplante. E toda vez eu faço os exames pelo cateter que tenho. Faço os exames de sangue e repõe o magnésio, algo que já sabem que cai, mesmo tomando magnésio por via oral, eles sabem que caem porque tomo imunossupressores, né? É justamente para que meu corpo não rejeite a nova medula", explicou a influenciadora.

Ela ainda disse o motivo de fazer tantos exames e celebrou o sucesso do transplante de medula, realizado em abril. "Eu faço os exames de sangue para ver como está a situação, se precisa repor sangue, plaquetas, etc. E graças a Deus, minha medula nova tem trabalhado muito bem. Eu não tenho precisado tomar sangue, nem plaquetas", contou a famosa.

Fabiana Justus foi diagnosticada com câncer no início do ano e, desde então, segue em batalha intensa contra a doença. Após a realização de um transplante de medula óssea, ela vem respondendo positivamente ao tratamento.

Mãe de Fabiana Justus faz homenagem para a filha ao acompanhá-la no hospital

Mãe da influenciadora digital Fabiana Justus, Sacha Chryzman encantou os seguidores ao fazer uma declaração carinhosa para a filha, que luta contra a leucemia. Na última sexta-feira, 10, a mãe coruja acompanhou a herdeira em um dia no hospital e mostrou uma selfie das duas enquanto Fabiana recebia um medicamento.

"Hoje de manhã vim com minha filha @fabianajustus no acompanhamento semanal dela! Te amo tanto filha que minha vontade é grudar em você e não largar mais!", disse ela.