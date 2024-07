Fabiana Justus celebra 3 meses da 'pega' da medula: 'Mesversário'

Fabiana Justus comemorou o momento especial ao lado da sua família nesta quarta-feira, 10, e compartilhou o momento em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 10, Fabiana Justus celebrou os três meses desde que o transplante de medula óssea começou a funcionar. Em postagem no Instagram, a influenciadora mostrou que comemorou o momento ao lado da família.

"Ontem foi meu 'mesversário'. 3 meses da pega da medula! Comemorei exatamente como eu queria: grudada nos meus amores!", declarou ela na legenda da publicação.

Os fãs da influenciadora comemoraram a conquista junto com ela: “Muito amor numa foto só!!!”, escreveu uma,”Melhor forma de comemorar esse mêsversário!!! Que venha os três, quatro, cinco… meses!!”, comemorou outra, “Vivaaa sua vida!!!! Você merece muito!! Papai do céu te abençoe sempre”, celebrou outra.

A influenciadora vem comemorando diversas novas conquistas após o transplante e recentemente celebrou o momento em que poderá revacinar e explicou o motivo de pacientes como ela precisarem tomar os imunizantes da vida novamente.

"Eu vou tomar vacina! Eu me arrumei, eu passei uma make, eu realmente estou muito empolgada, porque desde o começo eu sabia que eu teria que revacinar, começar a tomar as vacinas, tudo bem que hoje é a primeira, mas pra mim simboliza tanto, não sei nem explicar, tô assim sem palavras", surgiu toda arrumada e contente para o momento.

Fabiana então explicou o motivo de ter que tomar vacinas novamente. "Como eu tomo bastante imunossupressor, nesse pós transplante, justamente pra medula nova não brigar com o corpo, a minha imunida acaba ficando muito baixa, aí você não pega o suficiente pra te proteger então precisa realmente revacinar, então tem todo um calendário da vacinação", contou e falou que tomará aos poucos até completar dois anos de transplante.

