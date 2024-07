Fabi Justus explica por que não pode tomar sol durante tratamento

Fabiana Justus usou a sua conta no Instagram para explicar os motivos de não poder tomar sol durante o tratamento de leucemia

Fabiana Justuspassou por um transplante de medula óssea em março desse ano como parte do tratamento de leucemia e a doença já está em remissão, no entanto ainda é preciso tomar alguns cuidados. Em sua conta no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece de chapéu, óculos escuros e blusa de manga comprida, tudo isso para se proteger do sol.

Em seguida, em seu Instagram Stories, a famosa explicou os motivos de não poder tomar sol nesse momento. "Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele", começou ela.

Em seguida, Fabi contou que só foi liberada a sair nos momentos do dia em que o sol está mais fraco. "Meus médicos falaram que posso sair de manhãzinha ou no final do dia, mas o sol de pico nunca", concluiu.

Crise de enxaqueca

Atualmente, a empresária Fabiana Justus está curtindo sua primeira viagem desde que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda no final de janeiro. Mas ela está sofrendo com os efeitos colaterais do tratamento contra o câncer e relatou, nesta segunda-feira, 08, que está com uma crise de enxaqueca.

"Desde o começo do meu tratamento, tive crises fortes de dor de cabeça e estou com uma delas desde ontem. O lado bom é que já sabemos que tenho essa sensibilidade e não ficamos preocupados de ser algo sério. O lado ruim é que dói muito, mas vai passar, e tenho muitos dias pela frente para curtir as férias", contou a empresária nos stories do Instagram.