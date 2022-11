Ex-A Fazenda Sthe Matos aparece no hospital e em jatinho após acidente de ônibus

Namorado de Sthe Matos mostra imagens da amada no hospital e também em um jatinho após acidente de ônibus

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 11h31

A influenciadora e ex-A Fazenda Sthe Matos apareceu em novas imagens compartilhadas por seu namorado, Kevi Jonny, após sofrer um acidente de ônibus com a equipe dele na semana passada. Desta vez, ele exibiu a amada caminhando no quarto do hospital com a ajuda de uma enfermeira e também durante a viagem de jatinho para voltar para casa.

Sthe Matos ficou alguns dias internada por causa das lesões em decorrência do acidente de ônibus. Ela sofreu fraturas nas vértebras e precisará ficar de repouso. "Estou usando um colete na cintura inteira. Essa fratura, gente, me faz sentir muita dor, amanhã (esta segunda-feira (14/11))vai ser o primeiro dia depois do acidente que eu vou levantar da cama", contou ela no hospital.

"As vértebras estão quebradas, não há muito o que fazer, agora é repousar. Estou usando esse colete que vou ter que usar por alguns meses e repousar", finalizou.

Sthe Matos relatou como foi o acidente

Há poucos dias, Sthe Matos compartilhou uma mensagem nas redes sociais para contar o que aconteceu no acidente. "Agora que estou me sentindo melhor, vim tranquilizar vocês. Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda a equipe estamos vivos e nos recuperando", contou.

Sthe Matos então fez o relato: "No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos conseguiram me deixar estável".

Apesar de estar em bom estado de saúde, o acidente deixou alguns problemas: "Ainda estou sentindo muitas dores na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover".

"Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias", atualizou a famosa.