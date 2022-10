Ex-BBB Rodrigo Mussi ganha mais de 40 kg e comemora mudança

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro em março deste ano, o que interferiu no seu peso

O influenciador digital Rodrigo Mussi (37) usou as redes sociais para contar aos seguidores que está um pouco acima de seu peso ideal, mas admitiu que não se incomoda com isso.

No Instagram, o ex-participante do BBB 22 celebrou ter alcançado 82 kg e relembrou o quanto emagreceu durante após o grave acidente que sofreu, em março deste ano.

"Para quem estava com 41kg, nem ligo de estar acima, agora", afirmou ele via stories, referindo-se ao período em que estava en recuperação.

Relembre o acidente

Rodrigo Mussi, que trabalhava como gerente comercial antes de ingressar no BBB22, sofreu um grave acidente de carro em 31 de março de 2022 após sair de um jogo de futebol em São Paulo. Ele pegou um carro de aplicativo que acabou batendo contra um caminhão após o motorista dormir enquanto dirigia.

Na época do acidente, o ex-brother sofreu uma série de ferimentos, além de um traumatismo craniano, ao ser arremessado do carro, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Rodrigo chegou a ficar internado por cerca de um mês no Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgias na cabeça e pernas antes de ser transferido para uma unidade de reabilitação, responsável por cuidar de suas fisioterapias e tratamento com fonoaudiólogos.

Ele teve apoio de famosos, em especial da influenciadora digital Viih Tube(22), que assumiu suas redes sociais e fez atualizações para o público no período.

Aniversário após alta do hospital

Em setembro, o influenciador comemorou seu aniversário de 37 anos e aproveitou para refletir sobre como passou a encarar a vida após tudo o que enfrentou. "Sempre me dediquei muito, batalhei ao máximo para alcançar meus objetivos, mas não imaginava que precisava passar pelo que passei para ser grato à vida", contou em seu perfil. "Hoje estamos aqui e amanhã podemos ser lembranças. Vamos viver, amar e aproveitar todos os dias como se fossem os últimos, cada dia desta vida é um presente.", ponderou o ex-BBB.