Ex-BBB Eslovênia Marques faz tratamento de combate à alopecia

A influenciadora Eslovênia Marques deu início ao tratamento contra a doença autoimune alopecia diretamente no couro cabeludo

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 15h10

Recentemente, Eslovênia Marques (25) revelou aos seguidores que descobriu ter a doença autoimune alopecia. Após o diagnóstico, a ex-BBB início o tratamento visando o combate à queda capilar.

A influenciadora está encarando o procedimento de cinco meses, chamado MMP - Microinfusão de Medicamentos no Couro Cabeludo.

"A técnica MMP Capilar é um método onde aplicam-se medicamentos diretamente no local que ocorre a queda capilar, de modo a aumentar a circulação sanguínea no local, estimulando os folículos capilares para que os fios voltem a crescer de forma saudável", explicou Isabela Viegas, sócia da clínica JK Estética Avançada, onde Eslo faz o tratamento.

Eslovênia foi diagnosticada com alopecia areata, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo e que está geralmente relacionada ao estresse e fatores emocionais, acabam desencadeando o quadro. “Fui ao salão para a minha rotina de tratamento do cabelo, e o cabeleireiro se confundiu, achando que eu estava com um sinal (sintoma característico da doença)", contou ela.

