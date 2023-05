Ex-BBB Domitila Barros revela detalhes de doença que fez ela chegar aos 42 kg

Ex-BBB Domitila Barros desabafa ao relembrar diagnóstico de doença: 'Foi muito difícil de superar'

A ex-BBB Domitila Barros relembrou um momento desafiador de sua vida. Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que já foi diagnosticada com uma inflamação no pâncreas que causou uma crise severa de esgotamento em seu corpo. A estrela chegou a pesar apenas 42 kg e enfrentou desafios.

“Por incrível que pareça, essa doença me salvou. Foi a primeira vez na vida que eu parei para repensar o que eu queria de verdade, os valores que eu havia construído até ali”, disse ela.

Agora, já curada da doença, ela relembrou como foi passar por isso. "Essa fase foi muito difícil de superar, mas, hoje, quando olho para trás, vejo que foi muito importante a doença ter me dado uma freada. Caso contrário, provavelmente, eu teria me perdido. Fiz terapia intensiva por alguns anos pra poder curar", declarou.

Domitila fala de seus planos para o futuro

A ativista sociais e ex-BBB Domitila Barros(38) já definiu seus planos de carreira após o fim do BBB 23, reality da TV Globo.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ex-sister surpreendeu ao revelar que pretende investir em sua carreira artística. A miss Alemanha, dona do hit Girls With Those Curls, parceria com Teeyno, contou que além de seguir no meio musical, também pretende atuar e ter seu próprio programa na TV.

"Desejo ter meu próprio programa, pois me saio bem como comunicadora", afirmou ela. "Quero colocar minha carreira como atriz e cantora em alta. Sempre gostei de música, tive banda enquanto fazia mestrado na Alemanha e lancei remixes. Tenho conversado com rappers e trappers e quero enveredar para essa pegada", revelou.

