Ex-BBB Bárbara Heck rebate críticas sobre alimentação: ''Não tenho transtorno alimentar''

Bárbara Heck, do BBB 22, negou ter transtorno alimentar e desabafou sobre as mensagens maldosas que recebeu

Bárbara Heck (29), que participou do BBB 22, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para fazer um desabafo.

No Stories do Instagram, a ex-BBB relembrou as críticas que recebeu devido à sua alimentação no reality show e rebateu os comentários maldosos.

"Tem gente que falou mal de mim o reality inteiro e dai eu falo uma coisinha eu sou a pior pessoa do mundo. Mas tudo bem. Tem coisas que eu nem quero ver. Tem coisas que eu dei print sim e não vou me esquecer quem falou. Inclusive várias coisas bem delicadas", começou ela.

Em seguida, a modelo afirmou que não tem transtorno alimentar, mas ressaltou que ler comentários maldosos seria prejudicial caso ela enfrentasse a doença. "Esse negócio do transtorno alimentar. Eu acho bizarro. Não tenho transtorno alimentar, mas imagina se eu tivesse. Vocês acham que é legal receber mensagem todo dia aqui 'Vai comer, sua vagabunda', 'Transtornada', 'Enfia uma maçã na boca e para de falar'", lamentou.

Bárbara ainda relembrou uma situação que viveu do BBB 22, quando os brothers começaram a falar sobre sua alimentação. "Vocês não tem noção do quanto um comentário de alguém que tem muitos seguidores impacta na vida de outra pessoa. Sabem aquela cena que ficou bem forte que eu me desespero quando começam a falar sobre a minha alimentação no quarto? É um tema que eu já conheço e já sabia repercussão que daria aqui fora, e eles ficavam dando atenção a isso", completou.

Bárbara avalia trajetória no BBB 22

A ex-BBB Bárbara avaliou sua trajetória no BBB 22. A quarta eliminada do reality show com 86,02% dos votos publicou um vídeo com vários momentos vividos no programa e confessou que está muito feliz pela história que construiu durante o confinamento. "[...] Eu queria tanto ganhar. Eu estava ali pra isso. Errei, acertei, me entreguei, joguei, me diverti, mas não foi o suficiente. Essa é a sensação: eu queria muito mais", confessou.