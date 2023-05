Ex-ator de Hermes e Renato é internado em estado grave após sofrer AVC

Ex-Hermes e Renato, Gil Brother Away está internado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro

O comediante Gil Brother Away (65), famoso pelo grupo de humor Hermes e Renato, sucesso dos anos 2000 na MTV, está internado após sofrer um AVC no mês de maio. O humorista está em estado grave, internado no Hospital Clínico de Corrêas, uma unidade pública localizada na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

A informação da internação do comediante foi divulgada pelo jornalista Gabriel Barbosa, do Portal Giro, confirmada por pessoas próximas ao ator. Além disso, na manhã desta terça-feira, 30, o site NaTelinha teve acesso a um vídeo onde Gil fala com bastante dificuldades, pedindo orações.

O NaTelinha ainda conversou com William Passos, sobrinho de Away, confirmando a veracidade da gravação. Além dele, o periódico falou com Pety Gateal, ator e amigo de William, que deu mais detalhes da situação. “A gente sabe que o Gil pode se recuperar como pode, infelizmente, não ter melhora. O artista precisa de uma coisa: apoio. Então, a gente tá buscando força da imprensa, pois nenhuma pessoa da mídia o visitou. Talvez estejam nem sabendo. Muita gente não sabe que o Gil está tendo apoio apenas do sobrinho, o William”, revelou.

“O AVC causou um coágulo na cabeça dele e há um risco muito grande dele não conseguir voltar a andar, pois o lado esquerdo dele está totalmente paralisado. E a cirurgia ainda não foi feita por causa da idade do Gil, que é um fator de risco”, completou Pety. Atualmente, existe uma Vakinha criada na internet para ajudar o ator com os gastos da internação.

