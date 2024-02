Ex-apresentadora da Band e RedeTV revela que está com câncer: ‘Sou guerreira’

A apresentadora Vivi Romanelli, que já trabalhou na Band, RedeTV e Gazeta, revela luta contra tumor

A apresentadora Vivi Romanelli, de 61 anos, revelou que foi diagnosticada com câncer de pele. Ela teve uma longa carreira na TV, já tendo trabalhado em emissoras como Band, RedeTV e Gazeta. Hoje em dia, ela comanda sorteios na TV. Em um depoimento nas redes sociais, a comunicadora revelou a sua luta contra a doença e falou de sua força para seguir o tratamento.

"Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos bater um papinho muito rapidinho, porque eu sempre gosto de atualizar vocês sobre a minha vida, que é um livro aberto. Quem me acompanha aqui sabe que eu fui à médica retirar outra pinta no braço, que, segundo o mapeamento, eu tinha que retirar. Ontem saiu o resultado da minha biópsia, que eu tirei na semana passada, e, infelizmente, deu positivo mais uma vez para melanoma. De novo, gente! Então, vou ter que fazer todo o processo mais uma vez. Vou ter que fazer uma nova cirurgia, já mandei documentação para a minha oncologista para a gente já agilizar o plano e tirar o mais rápido possível", disse ela.

Então, ela relembrou o outro tumor que teve. "Perguntei para a oncologista se existe uma diferença... O [câncer] da minha perna, a esquerda, que foi há dois anos, era muito mais grave do que esse agora. Não que não seja, porque melanoma é o câncer de pele mais mortal que existe hoje. Infelizmente é muito pesado falar isso, mas, quando você recebe um diagnóstico como esse... Eu jurava por Deus, eu olhava a minha pinta e pensava: 'não vai dar nada'. Mas quando você recebe um diagnóstico como esse novamente, mostrando que você está com melanoma, o chão abre. Mas vamos seguir em frente, que eu sou uma mulher guerreira e forte e nada vai acontecer. Vou malhar agora porque isso me dá um prazer danado. Um beijo e obrigada", finalizou.

Assista ao vídeo: