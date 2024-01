Esposa de Roberto Justus cuida das filhas de Fabiana Justus após diagnóstico

Enquanto Fabiana Justus está internada para o tratamento da leucemia, esposa de Roberto Justus recebe as gêmeas em casa para apoiar a enteada

Nesta terça-feira, 30, a esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para contar que está ajudando a cuidar das filhas de Fabiana Justus. Enquanto a enteada segue internada para tratamento de leucemia, a empresária contou que preparou uma recepção especial para receber as gêmeas Chiara e Sienna em casa.

Assim que retornou de viagem, a esposa do empresário contou que as pequenas foram direto para sua casa após uma rápida visita à mãe no hospital. Recebidas com balões personalizados e muitos presentes, as meninas foram acolhidas na residência do avô e da 'vódrasta', termo carinhoso pelo qual Ana Paula se autodenomina.

"Titia Vicky preparou o quarto todo enfeitado para matar a saudade das sobrinhas muito amor esse trio!”, Ana brincou com sua filha, Vicky, que é tia das meninas com apenas três aninhos, enquanto as gêmeas estão com quatro anos. A influenciadora ainda contou que a recepção calorosa foi um sucesso entre as pequenas, que se divertiram em meio ao momento delicado.

“Que dia feliz, visitaram a mamãe Fabiana Justus e dormiram aqui depois! Dormiram tarde, mas ganhei desconto como vódrasta nas próximas, prometo não deixar, Fabi”, disse Ana, que está apoiando a enteada, Fabiana. A filha do empresário está internada desde que recebeu o diagnóstico de um câncer que se origina na medula óssea na semana passada.

Vale mencionar que além de ser mãe de duas meninas, Fabiana também é mãe de um recém-nascido, o pequeno Luigi, com apenas cinco meses. Atualmente, o cuidado com o bebê está sob a responsabilidade do pai, o empresário Bruno D'ancona, enquanto a influenciadora segue internada para realizar sessões de quimioterapia no hospital.

Fabiana compartilhou que seu maior desafio é estar afastada de seus filhos durante o tratamento. Embora a equipe médica tenha autorizado algumas visitas, é importante manter o distanciamento, pelo menos durante o primeiro mês de internação. Por essa razão, ela recebe poucas visitas e conta com o apoio do marido no hospital.

Entenda doença de Fabiana Justus:

Na última sexta-feira, 26, Fabiana Justus usou seu perfil no Instagram para comunicar aos fãs sobre seu diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, conhecida também como LMA. Em entrevista à CARAS Brasil, o hematologista Phillip Scheinberg, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, explicou o que é a doença e quais são as fases do tratamento.

O especialista afirma que a LMA é um câncer originado na medula óssea, local em que são formadas todas as células do sangue. "[Na medula óssea], existem dois compartimentos de células que são produzidas: a Linfóide, as células de defesa; e a Mieloide –que é o caso de Fabiana Justus”, disse o hematologista, que também detalhou as fases de tratamento.