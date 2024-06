Especialista explica como deixar o pescoço lisinho como as famosas

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã-dentista Juliana Jardim detalha lifting que deixa o pescoço lisinho e que virou febre entre as famosas

A rainha Nefertiti, considerada referência estética de beleza e austeridade, que marcou o período do Egito Antigo, dá nome a uma técnica dermatológica de embelezamento que usa a toxina botulínica para rejuvenescer a área do pescoço e evitar a formação da papada; você sabia? Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã-dentista Juliana Jardim explica a técnica, muita utilizada entre as famosas.

“A harmonização facial tem ganhado destaque no mundo da estética, e um dos procedimentos mais populares atualmente é o Botox Nefertiti, inspirado na beleza e simetria do rosto da rainha egípcia. A modelo Yasmin Brunet é uma das celebridades que recorreu a esse procedimento para realçar sua beleza natural”, conta a especialista.

De acordo com Juliana, esse procedimento envolve o uso de toxina botulínica (Botox) na musculatura do platisma, promovendo o seu relaxamento e assim evitando que a força deste músculo tensione a pele do rosto para baixo. “Desta forma, através do Botox Nefertiti há uma melhor redefinição da linha entre pescoço e mandíbula, diminuindo também o aspecto de flacidez da pele do pescoço e auxiliando para o rejuvenescimento desta região”, explica.

Esta técnica é minimamente invasiva e consiste na aplicação de pequenas quantidades de Botox em pontos estratégicos ao longo da mandíbula e do pescoço. “Após a realização do “Botox Nefertiti, é importante seguir algumas recomendações para garantir os melhores resultados. Nas primeiras 24 horas, deve-se evitar atividades físicas intensas, assim como dormir com a cabeça ligeiramente elevada e não massagear a região tratada para não deslocar a toxina botulínica para outras musculaturas”, ressalta.

Segundo a cirurgiã-dentista, o Botox Nefertiti não é recomendado para gestantes ou lactantes, pessoas com doenças neuromusculares, pacientes alérgicos à toxina botulínica e indivíduos com infecções ativas na área a ser tratada. “Através deste procedimento, é possível alcançar resultados que realçam a beleza natural, promovendo um aspecto jovem e revitalizado, desde que realizado por profissionais capacitados e experientes”, finaliza.

Juliana Jardim - Cirurgiã-Dentista há 20 anos, especialista em Ortodontia e Harmonização Facial; Professora da matéria em cursos de extensão e pós-graduação; Expert em Fios PDO; Professora do Curso Master em Harmonização Orofacial - Harmona Academy; CEO do Instituto Jardim; Atendimentos em Brasília, Maceió e Recife. CRO/DF 9046 / CRO/AL 3046.