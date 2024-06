Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde após hospitalização: “Precisou”

Após internação às pressas e cancelamento de compromissos, equipe de Preta Gil atualiza quadro da cantora e revela como ela está; saiba mais

Na tarde deste sábado, 8, a equipe de Preta Gil usou as redes sociais para informar sobre o estado de saúde da cantora depois de sua hospitalização. Após ser internada devido a um quadro de infecção urinária causada por um cálculo renal, sua assessoria revelou que ela está bem e em tratamento, mas continua com os compromissos cancelados.

Através dos stories do Instagram, a equipe de Preta emitiu um novo comunicado para tranquilizar os seguidores da cantora: “Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal”, a equipe reforçou sobre a hospitalização.

Em seguida, eles mencionaram a agenda de Preta: “Devido a isso, a artista precisou cancelar sua agenda de shows desse final de semana no Presença Festival e Festival Salve o Sul. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais”, finalizaram o novo comunicado.

Equipe de Preta Gil atualiza estado da cantora após internação - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a internação da cantora veio à tona na última sexta-feira, 7, também por meio de um comunicado de sua equipe nas redes sociais. Além de revelar a hospitalização, eles também confirmaram o cancelamento de outra apresentação da artista, que suspendeu um show programado no São João da Thay, no Maranhão, organizado por Thaynara OG.

Mais cedo, as redes sociais do evento informaram que a cantora não iria mais realizar sua apresentação: "A participação da Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos", disseram em nota, antes do motivos ser divulgado.

Preta Gil recorda perda de dois filhos do ex-marido:

Recentemente, Preta Gil abriu o coração e desabafou sobre o luto da perda de dois filhos, frutos do casamento com o ex-marido, Rafael Dragaud. A cantora, que é mãe do artista Francisco Gil, revelou que teve a gravidez interrompida aos cinco meses e destacou os desafios enfrentados durante esse momento difícil.

"Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Até que um dia, durante o ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tirarem ele da sala", iniciou ela em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas; confira o relato.