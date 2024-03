Equipe de Anderson Leonardo pede orações para o cantor, internado em estado grave

Em tratamento contra o câncer, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, permanece internado em estado grave após uma piora da doença

Na noite de segunda-feira, 25, a equipe do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, compartilhou um novo comunicado a respeito do quadro de saúde do artista. O músico, que luta contra um câncer inguinal desde 2022, está internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, a assessoria repudiou notícias falsas que estão sendo divulgadas e reforçou que Anderson segue sob cuidados médicos. Ao final da nota oficial, a equipe pediu para que o público continue em orações para a melhora do famoso.

"A assessoria do grupo Molejo repudia falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações", diz o texto da publicação.

A internação do artista aconteceu após uma piora do câncer. Recentemente, ele realizou um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor. Já na última semana, Anderson havia recebido alta hospitalar após passar cerca de 21 dias internado.

Em conversa com a CARAS Brasil, a equipe de comunicação do cantor informou que Anderson Leonardo precisou ser submetido a vários exames e que continuarão nos atualizando sobre o quadro de saúde do músico.

