Em tratamento contra o câncer, Simony recebe a visita de cães: ''Que delícia''

Simony publicou um registro no hospital durante a visita de cães terapeutas. A cantora está em tratamento contra o câncer no intestino

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 16h54

Nesta quarta-feira, 14, Simony (49) recebeu uma visita mais do que especial no hospital. Em tratamento contra o câncer no intestino, a cantora compartilhou fotos ao lado de cães e se derreteu.

Os animais fazem parte do projeto de cães terapeutas, que visitam pacientes no hospital. "Que delícia essa iniciativa do @hcoroficial juntamente com @patastherapeutas . Uma visita linda cheia de amor", celebrou ela.

A artista ainda comentou que o próprio animal pode estar com o dono durante o momento difícil. "Aqui no Hcor o seu pet também pode te visitar e essas coisinhas nos ensinam tanto", disse ela.

Os admiradores lotaram os comentários com energias positivas. "Você é uma vencedora, Deus nos escolheu para ser exemplo de superação", "Que tudo. Pets são melhor carinho e amor!!!!", "Que coisa linda", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony se prepara para enfrentar efeitos da quimioterapia

Recentemente, Simony começou a fazer um tratamento de acupuntura para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia que está fazendo para tratar um câncer no intestino. "Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações: Náuseas, vômitos, fraqueza”, escreveu ela no post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!