Em tratamento contra o câncer, Simony desabafa: ''Tem dias difíceis, uma montanha russa de sentimentos''

A cantora Simony compartilhou uma foto nas redes sociais e fez um desabafo sobre o tratamento do câncer no intestino

Nesta segunda-feira, 29, Simony (46) publicou uma selfie nas redes sociais e fez uma reflexão sobre o momento que está vivendo com o tratamento contra o câncer no intestino.

No perfil do Instagram, a cantora posou dentro do carro com óculos escuros e lenço na cabeça e desabafou. "Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Com muita fé eu vou conseguir. Sei que tem dias difíceis, uma montanha-russa de sentimentos", disse.

E completou: "Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é Deus todo tempo".

Recentemente, Aysha Benelli (19), filha de Simony, surpreendeu os internautas ao falar sobre o motivo para não falar sobre o tratamento da mãe contra o câncer nas redes sociais.

Simony e o tratamento contra o câncer

Simony começou um novo ciclo de quimioterapia e já comemorou uma novidade no tratamento. Ela revelou que o tumor já começou a diminuir. "Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas", disse ela.

