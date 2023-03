Em processo de emagrecimento, Jojo Todynho esclarece uso de remédio: “Faço tratamento”

Após receber críticas nas redes sociais, Jojo Todynho justifica uso de medicamento que tem perda de peso como efeito colateral

Jojo Todynho (26) surgiu indignada em seu Instagram na manhã desta sexta-feira, 23. A cantora se envolveu em uma polêmica após gravar um vídeo aplicando um medicamento para diabetes, que tem como efeito colateral a perda de peso. Nos stories, ela justificou o uso e explicou que o segredo por trás de seu processo de emagrecimento é outro: o foco.

Tudo começou quando um seguidor responsabilizou a cantora pela falta do medicamento nas farmácias. Em resposta, Jojo revelou que segue orientações médicas: “Eu faço tratamento. Eu não fui simplesmente à farmácia e comprei. Comprei baseada no que o médico pediu. Porque a diabetes é um quadro da minha família”, ela explicou sobre o tratamento de pré-diabetes.

“Então ele já começou o dia dele ouvindo palavras bonitas. Gente, se está faltando na farmácia a culpa não é minha”, Jojo rebateu em meio as risadas e ainda alfinetou: “Gente, não seja ignorante. Façam um favor para vocês mesmos. Se poupem. Me poupem. Uma sexta-feira dessa linda. Não me tira da minha paz”, pediu.

Por fim, a cantora revelou o que está por trás de seu emagrecimento: "Eu to me f****, fazendo essa porr* de dieta, tomando café sem açúcar, um inferno, é chato, mas eu tenho que fazer. Porque quero ter mais alguns anos de vida. Passar referência para meus filhos, para meus amigos, para os próximos, para mim mesma. São 24 quilos suados”, concluiu.

Jojo Todynho mostra barriga e manda recado

Jojo Todynho mostrou que está mais focada do que nunca! Na academia, a cantora publicou um vídeo exibindo o abdômen e prometeu: "Guarda esse abdômen aqui, porque ele vai trincar e um recado eu dou: quem não quis Bila Bilu não vai ter Gracyanne, agora tá picanha, a picanha tá saindo, a linguiça quer entrar", disse em tom de brincadeira.