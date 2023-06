Eliezer choca ao mostrar antes e depois de tratamento dentário e desabafa: ‘Me sentia horrível’

Ex-BBB Eliezer usa redes sociais para desabafar ao revelar resultado de tratamento dentário

Nesta sexta-feira, 23, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 e influenciador digital Eliezer usou suas redes sociais para mostrar o resultado do antes e depois de seu tratamento dentário. Com uma foto de seu sorriso, o pai de Lua di Felici, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube, resolveu desabafar sobre o impacto do tratamento de camuflagem ortodôntica em sua autoestima.

“Esse post não é publi. É para tentar agradecer ou retribuir de alguma forma o que você, Doutora Cynthia Veit, fez por mim. Sempre me falaram que para meu sorriso ficar bonito, eu teria que fazer cirurgia ou usar aparelho fixo ‘o resto’ da minha vida e olha isso, 8 meses de tratamento e eu já consigo sorrir sem medo de aparecer meus dentes de baixo”, começou o influenciador digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Quando eu saí do BBB, eu li muito comentários sobre isso e por mais que eu falasse ‘tá tudo bem, eu gosto de mim assim’, por dentro me machucava porque só eu sei o quantas vezes eu me achava horrível por conta dos meus dentes. Só eu sei o quanto eu não gostava do meu sorriso. E agora, 8 meses depois de começar o tratamento, eu tô feliz a ponto de ficar emocionado de me ver sorrindo. E olha que o tratamento só está na metade. Obrigado Doutora Cynthia Veit, Doutor Veit e Doutora Cristina Corrêa, por ter abraçado minhas dores e insegurança e me ajudado a sorrir. Nunca vou esquecer”, completou Eliezer.

Claro, Viih fez questão de babar por seu marido nos comentários da publicação do amado. “Te ver feliz com seus dentes me deixa mais feliz que vc, seus olhos brilhando de ver seu sorriso lindo, você é maravilhoso meu amor tá um gostoso”, disparou a youtuber.

Mesversário da filha de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer comemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.