Duda Nagle entra em banheira de gelo e registra momento

Marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, contou ritual inusitado com água gelada

O ator Duda Nagle desafiou a natureza ao entrar em uma banheira de gelo e ainda achar gostosa a experiência. Ele ainda capturou o momento e publicou fotos no Instagram.

O marido de Sabrina Sato saiu com o corpo vermelho após sete minutos na banheira, mas garantiu que vale a pena."7 minutos de banheira com gelo. Revigorada pura. Muito bom!!!", escreveu na legenda. Ele ainda questionou os fãs: "Quem aí já entrou no gelo???"

O apresentador Evaristo Costa comentou brincando na foto: "Isso é só para os fortes. Não é meu caso". A mãe de Duda, Leda, parabenizou o filho: "Parabéns! Haja coragem!". A jogadora Hortencia se revelou praticante do banho de gelo, que realmente é comum entre atletas para relaxar a musculatura. "Várias vezes. É muito bom mesmo!!!", comentou.

Recentemente, o ator publicou uma foto parabenizando a esposa. Após ter recebido críticas pelo último parabéns ter sido "seco", ele publicou um vídeo. "Parabéns @sabrinasato hahahahaha As vezes a gente se acostuma com as coisas… com a repetição da rotina… com a correria… e acaba se esquecendo da importância de certas coisas… agora fazendo a pesquisa pra montar esse vídeo, que mesmo cortando muita coisa tem mais de 100 fotos, realizei o quanto a gente viveu junto e a importância da gente ter unido nossos caminhos. Te amo! Desejo tudo de melhor pra você, muita alegria, saúde e sorte", escreveu na legenda;

Veja foto de Duda Nagle na banheira de gelo: