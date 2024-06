Dermatologista Luciana Maluf explica técnica de rejuvenescimento sem cirurgia com Fios de PDO

Em entrevista à TV CARAS, Luciana Maluf garante que é possível conquistar uma face mais firme e com menos rugas e linhas de expressão por meio dos Fios de PDO

Com o processo de envelhecimento, a tendência é de que a pele vá ficando mais flácida e os contornos da face percam sua definição. Com os avanços tecnológicos no campo da estética, hoje em dia é possível conquistar um rosto mais firme, e com menos rugas e linhas de expressão, por meio de tratamentos menos invasivos. Neste momento, os Fios de PDO podem ser a alternativa ideal para recuperar a sustentação e a firmeza da região, e ainda promover o efeito lifting facial com naturalidade.

Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf explica a técnica e seus benefícios. “A forma mais eficaz para o reposicionamento de todos os tecidos móveis e mais superficiais do rosto, um reposicionamento para o rejuvenescimento sem cirurgia, é utilizando os famosos fios de PDO. Os fios de PDO, em essência, servem para estímulo de colágeno. Só que existe uma ampla gama de variedade de fios de PDO. Tem os com farpas, os moldados, que servem para a sustentação desses tecidos, para o reposicionamento com sustentação", diz.

"Os fios de PDO mais fininhos servem para estímulo de colágeno, então, melhora a firmeza, rejuvenesce, dá brilho, dá viço, fecha os poros, diminuem as rugas finas, moderadas e até profundas. Enfim, eles embelezam o rosto trazendo mais vascularização, ou seja, eles trazem beleza e saúde. Existem os fios de PDO que a essência é essa, estímulo de colágeno, mas eles também servem para preenchimento. Ao invés de você preencher, por exemplo, os sulcos com ácido hialurônico, você pode fazer isso através de fios de PDO", continua a especialista..

Luciana revela como costuma seguir com a ténica. "Eu detesto dor, então faço uma camada de anestésico tópico, deixo lá uns 30 minutinhos, para que já se anestesie a pele. Depois, eu desenho onde eu vou colocar os fios. Aí, eu pego uma agulha bem fininha e faço micropontos de anestésico injetável. Então, a hora que eu for transpassar o fio, a pessoa fica tranquila no procedimento", conta.

A dermatologista destaca ainda o que mais acha interessante nos Fios de PDO. "O que eu gosto dos fios é o seguinte. A longo prazo, ele não incha seu rosto. Sabe quando a pessoa de repente olha e fala assim: Nossa, estou enxadinha. Ou o pessoal chama de face de travesseirinho porque foi inchando, inchando (...) O fio, além dele reposicionar esses coxinhos de gordura superficial ele não incha a longo no prazo e ele é reabsorvido. É uma beleza natural, minimalista, é um envelhecer com saúde. Você não vai deixar envelhecer nunca, mas a gente tem como retardar e ir tendo um envelhecimento belo naquele seu momento de vida", fala.

Luciana Maluf já escreveu um livro sobre a técnica: "Como falo muito de fios de PDO, faço há muito tempo, gosto do procedimento, acredito, estudei a fundo e dou aula para médicos do Brasil e mundo afora. E depois a gente refina associando ao tratamento, né? Tem coisas que o preenchidor de ácido hialurônico - não substitui o fio e nem o fio o preenchedor e nem o fio a tecnologia. Então como é que a gente associa isso? E durante esses anos todos de muito workshop, muita calma de experiência, muita vivência, que a gente tem inclusive com colegas médicos, a gente tem muita troca de experiências (...) Eu digo que esse livro, que eu e uma amiga minha dermatologista fizemos, são várias cabeças pensantes. A gente compilou dentro desse atlas os vários procedimentos que dá para se fazer com o fios de PDO em todo o corpo".

Os fios de PDO não são usados apenas na face. "No rosto, dá pra fazer inclinamento de nariz, reposição de bochechas, papada, têmporas, subir supercílio, sobrancelhas, dá pra fazer todo o pescoço, essas linhas de colar, o peito. Dá para deixar ele renovado. Sabe aquelas ruguinhas? Braço interno, coxa interna, externa, o joelho (...) Muita coisa. A gente compilou isso tudo. São mais de 800 gravuras. Nasceu um filho (risos). Esse livro, na verdade, é um atlas para os médicos que querem aperfeiçoamento e tudo mais. É um livro médico", diz a dermatologista.

"Agora, um spoiler. A gente está desenvolvendo um trabalho com fio para a elevação da mama. Lógico que tem indicação correta e tudo mais. Eu tive um caso de uma mama assimétrica, que a gente corrigiu com o fio, e ficou muito legal. Mas isso aí tem todo um estudo. A ciência requer um prazo, um tempo de técnica de seguimento clínico pós-fotos iguais para ver”, finaliza.

Luciana Maluf - Médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da American Academy of Dermatology; Especialista em estética avançada, laserterapia e peles étnicas. CRM 113.699 / RQE 34.552.