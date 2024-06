Dermatologista Luciana Maluf explica diferenças entre toxina botulínica e preenchedores faciais

Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf fala dos dois procedimentos, muito populares no país, que ajudam no rejuvenescimento facial

Na busca pela juventude e pela pele perfeita, muitas pessoas recorrem a procedimentos estéticos para combater os sinais do envelhecimento. Dois dos tratamentos mais populares nesse cenário são o Botox e os preenchedores faciais. Ainda hoje existem dúvidas entre eles, mas ambos ajudam no rejuvenescimento facial, devolvendo um ar descansado ao rosto; mas atuam em diferentes lugares e mecanismos. Em entrevista à TV CARAS, a dermatologista Luciana Maluf detalha o assunto.

“Por mais que já tenha sido muito esclarecido, o paciente, o leigo tem realmente dúvidas. Basicamente, a toxina é usada para relaxar a musculatura, ela não preenche nada. Mas quem faz a mímica facial e os vincos é o músculo. Então eu preciso, não é congelar, eu não quero uma pessoa sem expressão. Tem que ter uma expressão de susto, de surpresa, de alegria, de bravo”, diz.

“Então a gente faz o relaxamento muscular para que ela mantenha as expressões, a mímica facial, mas que não seja tão dura, não precisa ficar tão brava, uma coisa tão chocante. A gente ajuda a suavizar esses traços, essas marcas que o envelhecimento nos traz conforme a gente usa muito essa musculatura”, acrescenta a médica.

De acordo com Luciana, a toxina não é somente usada na estética, ela ajuda a combater o bruxismo – transtorno em que a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, principalmente durante o sono. “Quem faz a mastigação e fecha a nossa mandíbula é esse músculo aqui (a médica indica o maxilar) e este aqui (aponta para as proximidade das têmporas). Então, às vezes, a gente dá uns pontinhos de toxina botulínica aqui para que relaxe um pouco. Você vai mastigar não com menos força, mas não cerrando e batendo tanto os dentes”, informa.

Ainda segundo a dermatologista, a toxina botulínica também usada para relaxar a musculatura do pescoço, que também envelhece. “Quando a gente fala daquele pescoço de Nefertite, que tem aquela volta bonitinha, não é só contornar o pescoço com fios, com preenchedores, não. A gente precisa relaxar para que este músculo do pescoço nos ajude a voltar aquele formato”, ressalta.

Luciana Maluf - Médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da American Academy of Dermatology; Especialista em estética avançada, laserterapia e peles étnicas. CRM 113.699 / RQE 34.552.