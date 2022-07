De top e calça, Juliette posa com bicicleta e avisa: ''Mais uma tentativa de ser fitness''

A ex-BBB Juliette dividiu com os seus seguidores que vai tentar seguir a vida fitness novamente

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 15h15

Juliette (32) usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 27, para anunciar a sua volta para a vida fitness.

No feed do Instagram, a ex-BBB compartilhou uma foto com a sua bicicleta nova e falou sobre a tentativa de manter uma rotina de exercícios físicos.

Para a ocasião, a influenciadora elegeu um conjuntinho de top e calça na cor lilás. "Mais uma tentativa de ser fitness", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs foram só incentivos. "Orgulho fitness", "Musa fitness", "Agora vai", "Já é uma musa fitness, linda e gostosa! Mas se é pra sua saúde siga no foco", declararam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

JULIETTE SE APRESENTA COM A FAMÍLIA GIL EM BARCELONA

Juliette (32) encantou a web ao compartilhar um lindo registro ao lado de Gilberto Gil (80). Nas suas redes sociais, Juliette surgiu animada ao contar que estaria passando um tempo com a família Gil na Europa: "Estou passeando com Gilberto Gil e família. Esse é o tweet", destacou a cantora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!