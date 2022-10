De reeducação alimentar a exercícios físicos: 7 hábitos para um estilo de vida mais saudável

Confira dicas incríveis para quem deseja transformar o dia a dia e adquirir hábitos saudáveis

Redação Publicado em 11/10/2022, às 16h31

Não é segredo que, para uma boa qualidade de vida, é super importante adquirirmos alguns hábitos saudáveis no dia a dia, não é mesmo? Afinal, cuidar do corpo e da mente é fundamental para que possamos garantir o nosso bem-estar, melhorar a produtividade, a autoestima e até mesmo a saúde, evitando o surgimento de doenças.

Pensando nisso, reunimos algumas dicas de hábitos indispensáveis para você adicionar na sua rotina e viver melhor. Confira:

1. Durma bem

Ter uma boa noite de sono faz toda a diferença no nosso dia, já que garantimos muito mais disposição, produtividade e agilidade, além de ajudar a prevenir problemas na memória, riscos de doenças e enfraquecimento do sistema imunológico. Para um sono de qualidade, uma ótima dica é desligar todos os aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora antes de se deitar, para que a sua mente já entenda que é hora de desconectar.

2. Beba muita água

Beber muita água todos os dias é essencial para o bom funcionamento do corpo. Além de hidratar, ajuda a evitar doenças como pedra nos rins, na digestão e transporte de nutrientes, filtra as toxinas, combate acnes, celulites e estrias e muito mais. Por isso, não se esqueça de ingerir muuuito líquido no dia a dia!

3. Pratique exercícios físicos

Atualmente, o número de pessoas que não praticam nenhuma atividade física é muito grande: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 27% da população mundial não possui o hábito, enquanto no Brasil, o número chega a 47% da população. Esta é uma questão importante, já que praticar atividades físicas regularmente é fundamental para a saúde - e vai muito além da questão da perda de peso. Fazer exercícios físicos ajuda o corpo a ganhar mais disposição, fortalece o sistema imunológico, libera endorfina (hormônio responsável pela sensação de prazer), ajuda a reduzir o estresse e a insônia, fortalece os ossos e as articulações, aumenta a resistência e muuuito mais. Existem diversas opções de atividades que podem ser feitas diariamente. Basta encontrar a que mais te dá prazer e adotá-la como um hábito diário.

4. Tire um tempo da rotina para cuidar de você

Desacelerar a rotina e tirar um tempo para você também é fundamental para o bem-estar, não é mesmo? Afinal, fazer pequenas pausas durante um dia de trabalho ou ter um momento do dia reservado especialmente para o autocuidado faz toda a diferença na nossa produtividade. Por isso, não deixe de ter um tempinho no dia a dia para praticar um hobby, descansar e cuidar de você.

5. Cuide da sua saúde mental

Você já parou para pensar como a saúde mental é essencial para que tenhamos um dia bom e uma rotina produtiva? Afinal, se ela não está funcionando da forma correta, somos afetados diretamente no trabalho, no sono, no raciocínio, nas emoções e até na maneira como nos comunicamos. Então, cuidar da sua saúde mental é bem importante e, para isso, cultive laços de amizade positivos, para estar sempre rodeado de pessoas que te querem bem; converse sobre como você se sente com alguém que você confie muito; escolha atividades diárias que te darão maior prazer, como meditação ou yoga; e, principalmente, pratique o amor-próprio.

6. Mexa o corpo

Que fazer exercícios físicos é fundamental, nós sabemos! Mas, além disso, não se esqueça de mexer o seu corpo durante o dia - mesmo que a sua rotina de trabalho seja muito corrida e exija que você passe bastante tempo sentado, por exemplo. Atividades como alongamento do corpo, passear com o cachorro, escolher subir as escadas em vez de pegar o elevador e muitas outras, colaboram para que você mantenha um estilo de vida mais ativo e saudável e são ótimas escolhas para a rotina. Que tal começar dando estes pequenos passos?

7. Se alimente de forma saudável

Uma alimentação saudável e rica em nutrientes também é fundamental para que o corpo tenha mais energia e disposição no dia a dia, evite o surgimento de diversas doenças, ajude a reduzir o estresse, ansiedade e insônia e muito mais. Mas para que a alimentação seja realmente balanceada em nutrientes - sem deixar de ser gostosa - uma dica super importante é investir na reeducação alimentar! Desta forma, você acaba aprendendo a se alimentar de forma mais saudável naturalmente, e encaixando a nova rotina na sua vida.

