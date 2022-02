Daiana Garbin publica clique inédito com a família e agradece mensagens: ''Jamais conseguiremos agradecer tanto carinho''

A jornalista Daiana Garbin dividiu um lindo registro ao lado do marido, Tiago Leifert, e a filha, Lua

05/02/2022

Daiana Garbin (40) usou as suas redes sociais neste sábado, 5, para comentar sobre o início das suas lives com profissionais da saúde para falar da importância do exame oftalmológico em crianças.

No perfil do Instagram, a jornalista compartilhou uma linda foto ao lado do marido, Tiago Leifert (41), e da filha, Lua (1), e agradeceu pelas mensagens de carinho dos fãs, após o diagnóstico do retinoblastoma, tipo de câncer raro nos olhos, na herdeira.

"Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, amor, fé e orações. Jamais conseguiremos agradecer tanto carinho. Vamos continuar a divulgação de informações sobre o retinoblastoma", disse.

Na sequência, ela deu mais detalhes sobre os conteúdos que vai subir nas redes: "Amanhã teremos uma live com o Dr. Luiz Fernando Teixeira, oftalmologista oncologista ocular, @luizft, sobre a importância do exame oftalmológico, mesmo sem sintomas. Por favor, leve seu bebê a um oftalmologista no primeiro ano de vida. Espero vcs neste domingo às 10h", concluiu.

Recentemente, Daiana Garbin compartilhou stories para falar como está se sentindo após o diagnóstico e aproveitou para agradecer o carinho das pessoas.

