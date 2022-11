Cor de 2023: saiba como a energia do violeta vai impactar o seu ano

Espiritualista explica o significado das cores e ensina formas de utilizar a cor violeta no Ano Novo

Segundo o estudo cromoterapia, a cor de 2023 é a violeta. Responsável por transmutar as energias ruins em boas, essa tonalidade está ligada ao autoconhecimento, sinceridade, prosperidade e respeito, por isso, ela nos conecta a nossa essência e a busca por mudanças.

De acordo com a espiritualista Juliana Viveiros, a cor violeta está associada também à regência do Chakra Coronário, o sétimo Chakra do nosso corpo, com localização direcionada ao topo da cabeça e associado com aspectos voltados à espiritualidade, com características muito positivas para acalmar e tranquilizar as pessoas.

“É uma cor com elevado poder de mudança e transmutação de energias negativas em positivas, visando a elevação da consciência para um alcance maior do autoconhecimento, gerando mudanças importantes em nossa vida”, resume.

Utilizar a cor violeta na decoração ajuda a trazer foco e concentração (Imagem: Shutterstock)

Formas de utilizar a cor no Ano Novo

Utilizar esse tom na decoração de ambientes é uma ótima ideia. De acordo com Juliana Viveiros, esse será um ano muito importante para posicionar melhor objetos de cor violeta, pois ajudarão a trazer foco, concentração, paz e tranquilidade. Além disso, você também pode investir em acessórios e roupas, pois isso te ajudará a sentir o aspecto positivo dessas cores, que certamente irão trazer muitas energias boas para 2023.

Significado das cores

Contudo, se você deseja apostar em outras cores, Juliana Viveiros destaca o significado de algumas delas. Veja:

Vermelho: é uma cor alegre e de ação. Traz a energia da paixão, coragem e autoconfiança;

é uma cor alegre e de ação. Traz a energia da paixão, coragem e autoconfiança; Laranja : é a cor da alegria, do sucesso, da simpatia e da cooperação;

: é a cor da alegria, do sucesso, da simpatia e da cooperação; Amarelo: é a cor da criatividade e da boa sorte. Além disso, estimula a comunicação, a concentração e a facilidade em se fazer entender;

é a cor da criatividade e da boa sorte. Além disso, estimula a comunicação, a concentração e a facilidade em se fazer entender; Branco: simboliza harmonia, paz e pureza. Além disso, possui uma alta vibração positiva e combina mais facilmente com outras tonalidades e acessórios;

simboliza harmonia, paz e pureza. Além disso, possui uma alta vibração positiva e combina mais facilmente com outras tonalidades e acessórios; Verde: traz a energia da esperança e da regeneração;

traz a energia da esperança e da regeneração; Azul: significa purificação, harmonia e compreensão. Essa cor vai te ajudar a ter clareza para entender transformações que podem acontecer;

significa purificação, harmonia e compreensão. Essa cor vai te ajudar a ter clareza para entender transformações que podem acontecer; Preto: auxilia a atrair mais independência, dignidade e poder de decisão.

Por Luana Farias