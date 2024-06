Como está Ary Fontoura? Ator atualiza quadro de saúde após passar por cirurgia

Ary Fontoura reaparece no hospital e detalha sua recuperação após passar para cirurgia oftalmológica; entenda o que aconteceu

Na manhã deste sábado, 8, Ary Fontoura reapareceu em suas redes sociais para atualizar seu quadro de saúde após passar por uma cirurgia ocular. Após revelar que passaria por um procedimento oftalmológico para melhorar sua visão, ele compartilhou que a operação foi um sucesso e agora está em recuperação no hospital.

Através dos stories do Instagram, Ary apareceu deitado no leito hospitalar e com um dos olhos cobertos por uma espécie de óculos de proteção. Com a simpatia de sempre, o ator ainda fez um sinal de ‘joinha’ com a mão para mostrar que tudo ocorreu bem e agradeceu o apoio de seus seguidores na legenda da publicação.

"Deu tudo certo! Obrigado por todas as orações. Vocês são lindos demais", escreveu Ary. Na sequência, o ator também contou que já recebeu a visita de seu cardiologista para fazer um check-up do coração após a operação. Vale lembrar que na última sexta-feira, 7, o artista apareceu vestido com trajes hospitalares e explicou o motivo.

Ary Fontoura atualiza quadro de saúde após passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

"Aqui estou eu, na expectativa de fazer um procedimento nos olhos, catarata, evidentemente, proveniente da idade que o senhor Ary tem. E também para ficar com os olhos muito mais lindos, para poder observar todos vocês. Um grande abraço e um beijo para todos", disse o artista, que celebrou a chegada de 91 anos.

Na legenda, o artista tranquilizou os fãs: "Seu Ary está se cuidando um pouquinho para enxergar vocês melhor. Beijos", escreveu e ganhou muitas mensagens de apoio nos comentários. "Melhoras! Vai ficar com olhos ainda mais brilhantes", disse o jornalista Hélter Duarte. "Boa sorte, queridão! Vai dar tudo certo!!", escreveu Evandro Mesquita.

Ary Fontoura esbanja estilo em evento:

Ary Fontoura esteve presente no lançamento da nova campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo no final do mês passado. Para a ocasião, o artista escolheu um look elegante e esbanjou estilo no evento usando um tênis importado. O modelo escolhido pelo famoso é da grife norte-americana Johnston & Murphy.

O calçado está disponível para venda no site oficial da marca, e, disponível em três cores, custa US$ 109,90, o que equivale a cerca de R$ 567 na cotação atual. Para completar o look escolhido para a ocasião, o artista ainda vestiu uma calça social cinza, combinando com o blazer da mesma cor; veja os cliques de Ary Fontoura com o look luxuoso.