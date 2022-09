Com a chegada da primavera, Ana Furtado relembra tratamento contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado compartilhou lindos registros com árvores de cerejeira e refletiu sobre a vida

Ana Furtado (48) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para celebrar a chegada da primavera. Com lindos registros, a apresentadora relembrou um sonho durante o tratamento contra o câncer de mama.

No perfil do Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de fotos ao lado de árvores cerejeiras e comentou que realizou o sonho de ver as flores pessoalmente.

"'O inverno nunca falha em se tornar primavera', não é? Essa é uma certeza que carrego comigo. Meu #tbt celebra essa certeza, a beleza efemeridade da vida e do renascimento", começou ela.

"Assistir o florescer das cerejeiras sempre foi um sonho meu. Adiado e postergado por muitos anos até reencontrá-lo na sala de radioterapia em 2018: as flores das cerejeiras estavam sempre lá, lindas, pintadas no teto e me olhando. No fim do meu tratamento, em 2019, pude realizar esse meu sonho e as encontrei pessoalmente", relembrou.

A esposa de Boninho (60) então refletiu. "Decidi não deixar mais nada para depois e celebrar a vida AGORA. Como deve ser. Todos os dias. Que a primavera que chega hoje te inspire a florescer, aproveitar a vista e viver intensamente a sua jornada", concluiu ela.

Os admiradores de Ana Furtado fizeram questão de comentar a publicação. "Você me inspira muito, estou nesse processo, esperando a radioterapia. Obrigada por ser vida", "Aninha você me serve de inspiração todos os dias", "Que coisa mais linda", "Você tem uma energia sem igual", disseram eles.

